Корпорация Total не собирается прекращать работу в Мьянме

Корпорация Total не планирует полностью прекращать свою деятельность в Мьянме. Об этом пишет газета Le Journal du Dimanche, ссылаясь на генерального директора Total Патрика Пуянне.

«Мы решили прекратить осуществление наших проектов и ведение бурения в Мьянме, однако мы продолжаем добычу газа. И мы делаем это отнюдь не для того, чтобы поддержать прежний уровень прибыли и не для того, чтобы продолжать выплачивать налоги военной хунте страны. Мы поступаем так с тем, чтобы гарантировать безопасность нашего персонала, гарантировать, что эти люди не попадут в тюрьмы и не будут обречены хунтой на принудительный труд», — заявил Пуянне.

По его словам, уход корпорации может привести к отключению электроэнергии для миллионов людей. Он добавил, что также Total занимается энергообеспечением западной части Таиланда.

1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Полиция обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов. В Мьянме был объявлен режим ЧП на год.

Ранее в ООН сообщили о «самом кровавом» дне в Мьянме с начала переворота и осудили насилие режима против участников акций протеста.