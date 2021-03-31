Путин заявил об оказании государством помощи бизнесу, трудоустраивающему безработных

Президент России Владимир Путин заявил, что государство окажет поддержку бизнесу, который трудоустроит тех, кто остался без работы в 2020 году. Соответствующее заявление глава государства сделал в среду, 31 марта, на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ на 2021-23 годов, передает РИА «Новости».

По его словам, речь идет о возмещении части расходов на выплату зарплат таким работникам. Так, на каждого такого сотрудника в течение шести месяцев перечислят работодателю 3 минимальных размера оплаты труда.

Путин отметил, что для создания новых рабочих мест следует прибегать ко всем инструментам, в том числе к механизмам дистанционной занятости, которые обеспечивают граждан любого возраста, вне зависимости от их места жительства и ограничений по здоровью, достойным доходом.

Российский лидер подчеркнул, что уже к концу 2021 года необходимо восстановить рынок труда до уровня 2019 года.

Он отметил, что этот вопрос постоянно обсуждается с правительством.

Президент также добавил, что решение этой задачи зависит, в первую очередь, от роста деловой активности, увеличения капиталовложений в рабочие места, от инвестиций.

Ранее сообщалось, что Фонд социального страхования получит свыше 12 млрд рублей от правительства РФ на субсидии работодателям в размере трех минимальных размеров оплаты труда за каждого нанятого сотрудника. Данная мера была направлена на снижение напряженности на рынке труда.