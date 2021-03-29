В ФНС пранируют ужесточить контроль за продавцами на рынках

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Министерство финансов Российской Федерации собираются ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники на розничных рынках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу ФНС Даниила Егорова, а также на материалы к заседанию.

«Практика осуществления государственного контроля за деятельностью на рынках показывает незаинтересованность, а зачастую и сопротивление как арендаторов, так и управляющих рынками компаний процессу легализации рыночной торговли», — говорится в материалах.

По информации издания, ФНС направила в Минфин документы, предусматривающие изменения в законах «О розничных рынках», «О контрольно-кассовой технике» и в КоАП.

Кроме того, служба планирует уменьшить список случаев, когда на рынке может не применяться ККТ. А также принудить арендаторов подтверждать наличие данной техники перед заключением договора аренды. К тому же, управляющим рынков компаний необходимо будет на постоянной основе контролировать у арендаторов наличие ККТ прошедшей регистрацию, а также запретить допуск лиц, приостановивших свою деятельность

На сегодняшний день регламентируются четкие границы применения контрольно-кассовой техники на розничных рынках. Так как этим пользуются некоторые арендаторы, которые из-за размытости формулировки данного закона, мимикрируют под «льготные» категории, хотя прав на это не имеют.

Ранее ФНС опубликовала план деятельности на 2021 год. Документ был утвержден министром финансов Антоном Силуановым.