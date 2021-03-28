Создавший «пробку» в Суэцком канале контейнеровоз могут снять с мели этой ночью

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала, могут снять с мели уже этой ночью, 28 марта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации канала.

Освобождение контейнеровоза станет возможным благодаря ожидающемуся приливу.

«Ожидаю, что корабль будет перемещен сегодня, потому что он начал реагировать <…> Я думаю, его полностью переместят в середину русла, готовясь к его буксировке, во время наиболее высокого прилива в полночь», — заявил источник.

По его словам, судно впервые со времени попадания на мель начало реагировать на усилия буксиров. В течение субботы, 27 марта, контейнеровоз Ever Given уже несколько раз удавалось сдвинуть с места.

Судно Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала. Из-за этого движение в обе стороны было полностью заблокировано. В настоящий момент более 320 судов стоят в очереди на вход в канал.

Ранее российский космонавт на МКС сфотографировал севшее на мель в Суэцком канале судно.