В России повысят социальную пенсию с 1 апреля

В России социальные пенсии проиндексируют на 3,4%. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте правительства РФ.

Индексация коснется 3,9 млн человек. В Пенсионном фонде для реализации этой цели есть 12,8 млрд рублей.

Социальные пенсии получают граждане, потерявшие кормильца, и люди с инвалидностью. Такие выплаты положены россиянам, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии.

Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. После ее проведения средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля.

Ранее Минтруд объявил о новом порядке установления социальных доплат к пенсии. Так, с 1 января 2022 года социальная доплата к пенсии будет устанавливаться без заявления.