Курсы евро и доллара снижаются в начале торгов

Курсы евро и доллара показали снижение на начале торгов на Мосбирже. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным на 07.06 по мск, курс доллара по расчетам на «завтра» опускался на 16 копеек, до 76,42 рубля.

При этом курс евро составил 90,32 руб., отметив снижение на 11 копеек.

Кроме того, майский фьючерс североморской нефтяной смести марки Brent составил $63,53 за баррель, потеряв на 1,37%.

Ранее финансист рассказал, когда нужно продавать доллары.