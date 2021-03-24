Официальный курс евро превысил 90 рублей
Анна Светлова
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Официальный курс евро на 25 марта повысился на 28,45 коп. и составил 90,0515 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.
Курс доллара увеличился на 79,5 коп. и достиг 76,1535 руб.
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) выросла на 56,5 коп., до 82,4076 руб.
Ранее сообщалось, что евро превысил 91 рублей впервые с 25 февраля.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
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