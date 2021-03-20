В МВФ оценили темпы восстановления мировой экономики

Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, но многие проблемы сохраняются. Об этом заявил первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Джеффри Окамото, пишет РИА «Новости».

По его словам, согласно январским прогнозам, мировая экономика в 2021 году должна была увеличиваться на 5,5%.

«Однако появляются перспективы более быстрого восстановления благодаря дополнительному бюджетному стимулированию, особенно в США, и перспективам более масштабной вакцинации», — сказал Окамото.

Экономист заявил, что хотя Китай уже завершил свое восстановление, во многих странах наблюдаются проблемы, в том числе разрыв между бедными и богатыми.

«С начала пандемии почти 90 млн человек окажутся за чертой крайней бедности», — сказал Окамото.

Он подчеркнул, что в развивающихся странах вакцинация откладывается, что лишь ухудшит их положение.

Ранее Международный валютный фонд распространил доклад, в котором говорится, что эффективность российской вакцины от коронавируса может благоприятно сказаться на восстановлении российской экономики.