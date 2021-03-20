Раскрыты главные схемы мошенников с переводами «по ошибке»

Эксперты предупредили россиян о схемах мошенников с переводами «по ошибке». Об этом сообщает РИА «Новости».

Злоумышленники отправляют с подменных номеров SMS якобы от банка о зачислении на счет денег.

«Через пару минут звонит расстроенная женщина и плачущим голосом говорит, что случайно перевела деньги и просит срочно вернуть всю сумму либо ей на номер телефона, либо на ее карту через мобильный банк, хотя на самом деле деньги на счет жертвы не поступили», — рассказывает замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков.

Еще одну схему раскрыла член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. По ее словам, мошенник отправляет потенциальной жертве реальные деньги, а затем просит их вернуть. Сам он тем временем обращается в банк, чтобы получить возврат до момента безотзывности — период, в который можно вернуть платеж. Таким образом аферист получает на счет в два раза больше денег.

Спиридонова отметила, что с помощью «ошибочного» перевода зачастую злоумышленники отмывают деньги, добытые нелегально. Они разбивают средства на небольшие части, рассылают их «случайно» клиентам банка и просят их вернуть на определенный банковский счет — уже «чистый». При такой схеме банк может заблокировать счет самой жертвы из-за подозрения в сомнительных операциях.

Эксперты предупреждают, что при получении денег от неизвестного и звонка с просьбами и угрозами вернуть средства нельзя торопиться с обратным переводом. Нужно проверить, был ли осуществлен перевод на самом деле, а затем сообщить в банк о поступлении чужих средств.

Ранее сообщалось, что мошенники начали повторно атаковать банковских клиентов.