Блинкен и Маас могут обсудить «Северный поток — 2» на следующей неделе

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках очной встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом может обсудить вопрос реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники.

Ожидается, что встреча глав МИД стран-участниц НАТО состоится 23 — 24 марта. На ней глава Госдепа США намерен найти время для двусторонней встречи с Маасом для обсуждения ситуации вокруг «Северного потока — 2».

По данным газеты, «до сих пор личное знакомство было невозможным».

Ранее Берлин заявил Вашингтону, что отвергает экстерриториальные санкции по «Северному потоку — 2».

Накануне, 18 марта, Энтони Блинкен вновь предупредил что компании, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2», рискуют оказаться под санкциями США.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.