Биржи США упали на закрытии торгов

Биржи США упали по итогам четверга. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным на 23.00 по мск, на закрытии торгов Нью-Йоркской фондовой биржи промышленный индекс Dow Jones сократился на 0,46% до 32862,37 пункта.

При этом индекс электронной биржи Nasdaq рухнул на 3,02% до 13116,17 пункта.

В свою очередь индекс широкого рынка S&P 500 упал до 3915,50 пункта, отметив снижение на 1,48%.

Такая ситуация на биржевом рынке наблюдается на фоне восстановления рынка труда, а также опасений инфляции и увеличения процентных ставок по американским государственным облигациям.

Ранее нефтяные котировки также показали сокращение на 7%. В течение дня цена нефти Brent опустилась ниже $62 за баррель.