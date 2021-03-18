Биржи США упали на закрытии торгов
Ника Пикекатлет
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Биржи США упали по итогам четверга. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, по данным на 23.00 по мск, на закрытии торгов Нью-Йоркской фондовой биржи промышленный индекс Dow Jones сократился на 0,46% до 32862,37 пункта.
При этом индекс электронной биржи Nasdaq рухнул на 3,02% до 13116,17 пункта.
В свою очередь индекс широкого рынка S&P 500 упал до 3915,50 пункта, отметив снижение на 1,48%.
Такая ситуация на биржевом рынке наблюдается на фоне восстановления рынка труда, а также опасений инфляции и увеличения процентных ставок по американским государственным облигациям.
Ранее нефтяные котировки также показали сокращение на 7%. В течение дня цена нефти Brent опустилась ниже $62 за баррель.
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