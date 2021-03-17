Курс доллара увеличился до 73 рублей

Официальный курс евро на 18 марта уменьшился на 1,59 коп. и составил 86,9693 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.

Курс доллара увеличился на 14 коп. и достиг 73,1019 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) выросла на 6,98 коп., до 79,3422 руб.

Ранее сообщалось, что курсы доллара и евро растут на открытии торгов.

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