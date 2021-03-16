Россиян предупредили о новой схеме обмана с «бонусами» от государства

Мошенники придумали очередную схему обмана россиян — они рассылают SMS-сообщения о поступлении «бонусов» от государства и запугивают жертву судебным разбирательством, если она не перейдет по ссылке и не «подтвердит» получение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгению Лазареву.

По ее словам, в приходящем по номеру телефона сообщении говорится, что на счет получателя поступили средства, являющиеся «частью бонусного зачисления по программе поддержки» от государства». Далее жертве предлагается перейти на сайт для подтверждения «легитимности получения такой бонусной поддержки».

«За несоблюдение такого требования преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение», — объяснила Лазарева.

После перехода по ссылке на указанный сайт проводится сбор личных данных и данных карт потребителя для хищения денег или незаконное использование персональных данных.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники начали применять новый способ обмана.