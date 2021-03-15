Новый этап программы туров с кешбэками стартует в марте

Правительство выделило 2 млрд рублей на новый этап программы туристического кешбэка. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Третий по счету этап программы стартует в марте 2021 года, точные даты начала и окончания продаж туров по России с кешбэком и сроки поездок пока неизвестны. Отмечается, что их объявит позже Ростуризм.

Условия для участия в программе остаются прежними — продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее 2 ночей, сумма возврата составит 20% от общей стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Для начисления кешбэка поездку необходимо оплатить картой «Мир».

Ранее стало известно, что россияне смогут перенести купленные по программе кешбэка туры