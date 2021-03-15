Курс доллара снижается на открытии торгов
Ника Пикекатлет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Валютные котировки показали снижение на открытии торгов. Об этом свидетельствуют соответствующие данные.
Так, по данным на 07.07 мск, курс доллара сократился на 4 копейки, до 73,29 рубля.
При этом евро упал на 10 копеек, до 87,59 рубля.
Кроме того, стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent повышается на 0,7% до $69,7 за баррель.
Ранее экономист рассказал, когда обладателям долларов стоит задуматься о продаже валюты.
close