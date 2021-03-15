Курс доллара снижается на открытии торгов

Валютные котировки показали снижение на открытии торгов. Об этом свидетельствуют соответствующие данные.

Так, по данным на 07.07 мск, курс доллара сократился на 4 копейки, до 73,29 рубля.

При этом евро упал на 10 копеек, до 87,59 рубля.

Кроме того, стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent повышается на 0,7% до $69,7 за баррель.

Ранее экономист рассказал, когда обладателям долларов стоит задуматься о продаже валюты.