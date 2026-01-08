На Украине трейдеры распродают майнинг-фермы

На Украине криптотрейдеры распродают майнинг-фермы из-за атак по подстанциям и ТЭЦ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«По данным Mash, частники сливают Asic-майнеры из-за цен на электроэнергию: один делец при работе 24/7 потребляет около 2340 кВт/ч в месяц — как шесть двушек. При тарифе около 4,5 гривны содержание выходит примерно в 8,2к гривен. Доход с Antminer S19 Pro — в среднем 6,3к. Итог — минус почти 1,9к в месяц с каждого устройства», — говорится в сообщении.

Также украинская полиция регулярно закрывает нелегальные майнинг-фермы за уклонение от уплаты налогов и кражу электричества. Их удается легко находить, так как аномальное потребление электричества сразу видно. Больше всего майнинг-ферм расположены в Киевской области и запитаны от Ровенской АЭС.

30 декабря Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины.

8 января украинское издание «Страна.ua» писало, что в Днепропетровской области Украины было остановлено движение электричек в связи с полным блэкаутом.

В регионе была остановлена работа всех ТЭЦ и подстанций. По словам председателя областного совета Николая Лукашука, власти области не берутся прогнозировать, когда будет возобновлено энергоснабжение.

Ранее на Украине заявили о разрушении ТЭЦ в Херсоне.