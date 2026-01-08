Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

На Украине трейдеры распродают майнинг-фермы

Mash: украинские трейдеры распродают майнинг-фермы из-за атак по подстанциям
Владимир Астапкович/РИА Новости

На Украине криптотрейдеры распродают майнинг-фермы из-за атак по подстанциям и ТЭЦ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«По данным Mash, частники сливают Asic-майнеры из-за цен на электроэнергию: один делец при работе 24/7 потребляет около 2340 кВт/ч в месяц — как шесть двушек. При тарифе около 4,5 гривны содержание выходит примерно в 8,2к гривен. Доход с Antminer S19 Pro — в среднем 6,3к. Итог — минус почти 1,9к в месяц с каждого устройства», — говорится в сообщении.

Также украинская полиция регулярно закрывает нелегальные майнинг-фермы за уклонение от уплаты налогов и кражу электричества. Их удается легко находить, так как аномальное потребление электричества сразу видно. Больше всего майнинг-ферм расположены в Киевской области и запитаны от Ровенской АЭС.

30 декабря Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины.

8 января украинское издание «Страна.ua» писало, что в Днепропетровской области Украины было остановлено движение электричек в связи с полным блэкаутом.

В регионе была остановлена работа всех ТЭЦ и подстанций. По словам председателя областного совета Николая Лукашука, власти области не берутся прогнозировать, когда будет возобновлено энергоснабжение.

Ранее на Украине заявили о разрушении ТЭЦ в Херсоне.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27579259_rnd_7",
    "video_id": "record::70925568-c659-4a6c-8b6f-719533090f36"
}
 
Теперь вы знаете
Когда на самом деле вам могут не вернуть предоплату. Объясняет юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+