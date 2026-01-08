В Грайвороне при атаке украинского БПЛА на машину пострадали мирные жители

Гладков: два мужчины пострадали при атаке БПЛА на автомобиль в Грайвороне

Два человека пострадали в результате удара украинского беспилотника по движущемуся автомобилю в городе Грайворон в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мирных жителей доставили в Грайворонскую центральную районную больницу.

«У одного мужчины медики диагностировали минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения головы и плеча, у другого — баротравму», — уточнил губернатор.

Он добавил, что врачи оказали пострадавшим необходимую помощь и приняли решение перевести их в городскую больницу №2 в Белгороде.

Сам автомобиль также получил повреждения. Более того, из-за детонации дрона в двух частных жилых домах оказались выбиты окна.

6 января украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Старооскольском округе Белгородской области. В результате детонации на территории объекта загорелись несколько резервуаров, рассказал Гладков. На место происшествия выезжали сотрудники оперативных служб. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Белгородской области во время атаки БПЛА пострадал шестилетний ребенок.