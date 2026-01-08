Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В российском регионе три трактора провалились под лед

Baza: в Башкортостане под лед провалились три трактора
Telegram-канал «112»

Три трактора провалились под лед в Башкортостане. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Технику пытаются достать со дна уже третьи сутки. Она провалилась под лед 5 января, когда озеро Мартыши рядом с объездной дорогой решили почистить от снега.

«Местный бизнесмен выделил для проведения работ свой трактор. Однако организаторы переоценили толщину льда, и техника ушла под воду», — сообщает источник.

Для спасения трактора были отправлены еще два — но оба они также провалились под лед. Информации о пострадавших среди людей на данный момент не поступало.

5 января в Калужской области водитель ушел под воду вместе с трактором. Инцидент произошел в селе Ульяново. По данным следователей, водитель трактора съехал в водоем, из-за чего техника ушла под лед. Мужчину спасти спасти не удалось.

В тот же день в Свердловской области двое мужчин ушли под лед на снегоходе. Инцидент произошел на Белоярском водохранилище. Одного из мужчин нашли, но спасти его не удалось.

Ранее на Чукотке ребенок получил обморожение после того, как провалился под лед.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27579253_rnd_2",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Когда на самом деле вам могут не вернуть предоплату. Объясняет юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+