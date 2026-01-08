В российском регионе три трактора провалились под лед

Baza: в Башкортостане под лед провалились три трактора

Три трактора провалились под лед в Башкортостане. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Технику пытаются достать со дна уже третьи сутки. Она провалилась под лед 5 января, когда озеро Мартыши рядом с объездной дорогой решили почистить от снега.

«Местный бизнесмен выделил для проведения работ свой трактор. Однако организаторы переоценили толщину льда, и техника ушла под воду», — сообщает источник.

Для спасения трактора были отправлены еще два — но оба они также провалились под лед. Информации о пострадавших среди людей на данный момент не поступало.

5 января в Калужской области водитель ушел под воду вместе с трактором. Инцидент произошел в селе Ульяново. По данным следователей, водитель трактора съехал в водоем, из-за чего техника ушла под лед. Мужчину спасти спасти не удалось.

В тот же день в Свердловской области двое мужчин ушли под лед на снегоходе. Инцидент произошел на Белоярском водохранилище. Одного из мужчин нашли, но спасти его не удалось.

Ранее на Чукотке ребенок получил обморожение после того, как провалился под лед.