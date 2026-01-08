Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В Еврокомиссии пересмотрят политику по Арктике

Подеста: ЕК пересмотрит политику по Арктике из-за новых геополитических угроз
murattellioglu/Shutterstock/FOTODOM

Европейская комиссия (ЕК) пересмотрит свою арктическую политику, чтобы противостоять новым геополитическим угрозам. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Арианна Подеста на фоне угроз США в адрес Гренландии, передает РИА Новости.

«Мы пересматриваем нашу арктическую политику, чтобы противостоять новым геополитическим угрозам. Соответственно, именно в этом направлении мы продолжаем работать, инвестируя в те стратегические отношения, которые у нас есть с нашими северными партнерами и, разумеется, с Гренландией», — сказала она.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз (ЕС) с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России уже окружают остров.

До этого супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети «Х» карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27579361_rnd_3",
    "video_id": "record::478bc35d-51aa-4b6f-9446-2f152bcfb994"
}
 
Теперь вы знаете
Когда на самом деле вам могут не вернуть предоплату. Объясняет юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+