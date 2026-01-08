В Еврокомиссии пересмотрят политику по Арктике

Европейская комиссия (ЕК) пересмотрит свою арктическую политику, чтобы противостоять новым геополитическим угрозам. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Арианна Подеста на фоне угроз США в адрес Гренландии, передает РИА Новости.

«Мы пересматриваем нашу арктическую политику, чтобы противостоять новым геополитическим угрозам. Соответственно, именно в этом направлении мы продолжаем работать, инвестируя в те стратегические отношения, которые у нас есть с нашими северными партнерами и, разумеется, с Гренландией», — сказала она.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз (ЕС) с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России уже окружают остров.

До этого супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети «Х» карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.