Захарова: решение конфликта на Украине возможно при устранении его первопричин

Урегулирование конфликта на Украине мирным путем возможно только при устранении его первопричин и возвращении государства к нейтральному внеблоковому статусу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы Запада по дальнейшей милитаризации Киева.

Она напомнила, что Россия также настаивает на демилитаризации и денацификации Украины и соблюдении Киевом прав этнических русских, русскоязычных граждан. Также украинские власти должны признать современные территориальные реалии, которые сложились после реализации права народов на самоопределение, отметила Захарова.

По словам представителя МИД, Россия добьется указанных целей либо дипломатическим путем, либо в результате специальной военной операции (СВО).

Дипломат добавила, что Россия будет расценивать как интервенцию любые попытки Великобритании и Франции разместить свои войска или военные базы на Украине. Захарова предупредила, что европейские силы на украинской территории станут законными боевыми целями для российской армии.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», после которого президент Украины Владимир Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта.

Ранее в Госдуме предупредили о последствиях отправки европейских войск на Украину.