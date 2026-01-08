Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Стало известно, как Трамп может захватить Гренландию без единого выстрела

Полковник Матвийчук: США могут изолировать Гренландию и заставить сдаться
Dado Ruvic/Reuters

Вооруженные силы США могут изолировать Гренландию, взяв остров под контроль без единого выстрела. Такое мнение в беседе с News.ru высказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, ни одна страна Евросоюза не отправит войска в Гренландию ради сдерживания США, кроме Дании. Военный подчеркнул, что американцы «бомбить остров не будут, и в плен брать никого не будут». Вашингтон может ввести воинский контингент и просто изолировать Гренландию, заявил эксперт.

«США увидят европейских солдат и скажут: «Все, ребята, вы здесь, в этой изоляции, выполняйте свои миротворческие функции. А мы будем строить ядерную базу, которая должна будет обеспечить нашу безопасность». Я предполагаю такое развитие ситуации», — сказал Матвийчук.

По его словам, после этого бравада европейцев закончится. Чтобы противостоять США, нужно выставить армию в пятьсот тысяч человек, считает военный эксперт. Кроме того, аналитик напомнил, что в Евросоюзе все оружие американское.

До этого газета Politico со ссылкой на европейского дипломата писала, что страны Европы готовятся к прямому столкновению с США из-за Гренландии. По данным издания, сейчас разрабатывается план по сдерживанию США в случае вторжения в Гренландию. В том числе изучается вопрос усиления присутствия НАТО в непосредственной близости от острова.

Ранее еврокомиссар по обороне оценил планы США захватить Гренландию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27579373_rnd_3",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Когда на самом деле вам могут не вернуть предоплату. Объясняет юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+