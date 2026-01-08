Стало известно, как Трамп может захватить Гренландию без единого выстрела

Вооруженные силы США могут изолировать Гренландию, взяв остров под контроль без единого выстрела. Такое мнение в беседе с News.ru высказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, ни одна страна Евросоюза не отправит войска в Гренландию ради сдерживания США, кроме Дании. Военный подчеркнул, что американцы «бомбить остров не будут, и в плен брать никого не будут». Вашингтон может ввести воинский контингент и просто изолировать Гренландию, заявил эксперт.

«США увидят европейских солдат и скажут: «Все, ребята, вы здесь, в этой изоляции, выполняйте свои миротворческие функции. А мы будем строить ядерную базу, которая должна будет обеспечить нашу безопасность». Я предполагаю такое развитие ситуации», — сказал Матвийчук.

По его словам, после этого бравада европейцев закончится. Чтобы противостоять США, нужно выставить армию в пятьсот тысяч человек, считает военный эксперт. Кроме того, аналитик напомнил, что в Евросоюзе все оружие американское.

До этого газета Politico со ссылкой на европейского дипломата писала, что страны Европы готовятся к прямому столкновению с США из-за Гренландии. По данным издания, сейчас разрабатывается план по сдерживанию США в случае вторжения в Гренландию. В том числе изучается вопрос усиления присутствия НАТО в непосредственной близости от острова.

