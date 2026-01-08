Размер шрифта
Новости. Общество

Пострадавшего при ударе ВСУ под Курском протоиерея транспортируют в Москву

Хинштейн: протоиерея Шестопалова после ранения транспортируют в Москву
Александр Хинштейн/Telegram

Настоятеля Свято-Троицкого храма в Судже протоирея Евгения Шестопалова, пострадавшего в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), транспортируют в госпиталь Москвы. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Медики провели священнику операцию: у него осколочное ранение лица и головы, груди, рук и ног. Пострадал левый глаз. Серьезная закрытая черепно-мозговая травма. Наши врачи будут держать связь с московскими коллегами», — уточнил глава региона.

Хинштейн пожелал священнослужителю крепкого здоровья и сил.

Кроме того, губернатор добавил, что 8 января в областную больницу обратился его сын, 20-летний Лука, который также пострадал во время атаки украинских войск 5 января. По словам главы Курской области, у него минно-взрывная и акубаротравмы. Пострадавший госпитализирован и получает всю необходимую помощь.

Хинштейн также пожелал ему скорейшей поправки.

5 января губернатор рассказал, что в районе Дома народного творчества в Судже в результате атаки FPV-дрона получил ранение настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов.

Он подчеркнул, что священнослужитель ранее оказывал помощь жителям Суджанского района, укрывая их и вывозя из опасных зон, организовывал доставку гуманитарной помощи и посещал приграничные территории с волонтерскими и духовными миссиями.

Как отметил Хинштейн, прошлой весной священник уже получал ранения во время подобной поездки.

Ранее в Курской области мирный житель получил ранения после атаки ВСУ.

