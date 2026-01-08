Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Казани два ребенка отравились угарным газом

Татаринформ: в Казани мужчина и двое его сыновей отравились газом
Александр Кряжев/РИА Новости

В Казани отец и двое детей отравились угарным газом. Все пострадавшие в больнице, об этом пишет портал «Татар-информ», ссылаясь на пресс-службу Госжилинспекции.

Как уточняется, все произошло в доме на улице Революционной. Известно, что семья газовой колонкой и плитой, окна со стеклопакетами при этом были закрыты.

«Проверка показала, что при открытых окнах тяга в вентканале и дымоходе есть, а при закрытых – отсутствует. Для предотвращения дальнейших отравлений был отключен общий стояк на 5 квартир, который включат лишь после того, как управляющая компания предоставит акт проверки дымоходов», — говорится в материале.

Сейчас инспекция выясняет обстоятельства инцидента, а также проверяет исполнение обязательств со стороны управляющих компаний и газовой службы. В ведомстве напоминают о правилах безопасности при использовании газа в жилых домах. Так, при использовании газовой колонки или плиты помещение нужно проветривать.

Ранее в Ингушетии взорвался газ в доме.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27579247_rnd_2",
    "video_id": "record::9b6fa4d5-e1d2-4f03-bd70-b5de0b99cafb"
}
 
Теперь вы знаете
Когда на самом деле вам могут не вернуть предоплату. Объясняет юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+