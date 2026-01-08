В Казани два ребенка отравились угарным газом

В Казани отец и двое детей отравились угарным газом. Все пострадавшие в больнице, об этом пишет портал «Татар-информ», ссылаясь на пресс-службу Госжилинспекции.

Как уточняется, все произошло в доме на улице Революционной. Известно, что семья газовой колонкой и плитой, окна со стеклопакетами при этом были закрыты.

«Проверка показала, что при открытых окнах тяга в вентканале и дымоходе есть, а при закрытых – отсутствует. Для предотвращения дальнейших отравлений был отключен общий стояк на 5 квартир, который включат лишь после того, как управляющая компания предоставит акт проверки дымоходов», — говорится в материале.

Сейчас инспекция выясняет обстоятельства инцидента, а также проверяет исполнение обязательств со стороны управляющих компаний и газовой службы. В ведомстве напоминают о правилах безопасности при использовании газа в жилых домах. Так, при использовании газовой колонки или плиты помещение нужно проветривать.

