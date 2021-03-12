Росавиация заявила об отсутствии признаков банкротства у российских авиакомпаний
Виктория Старостина
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Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что финансовое состояние российских авиакомпаний незначительно ухудшилось, но признаков банкротства не наблюдается. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы наблюдаем незначительное ухудшение финансово-экономической ситуации у отдельных авиакомпаний: растет кредиторская задолженность, но это происходит не только у авиакомпаний, но у всего авиационного сообщества», — отметил он.
Нерадько добавил, что на данный момент ни у одной авиакомпании не наблюдаются признаки банкротства.
«Не видим пока кого-то, кто хотел бы обанкротить какую-то авиакомпанию или аэропорт, наоборот, отмечаем какую-то сплоченность», — сказал руководитель Росавиации.
Ранее в России зафиксировали снижение пассажиропотока в январе 2021 года.
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