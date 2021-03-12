Минтруд изменит правила назначения выплат на детей от трех до семи лет

В Министерстве труда Российской Федерации предложили ввести ограничение по выплатам семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет с формально низкими доходами, но существенным семейным имуществом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как пишет издание, семья не является бедной, если владеет несколькими домами, площадь которых более 40 кв. метра на человека. Однако семьи, имеющие в собственности, транспорт, гараж, дом, дачу или сбережения на сумму 200 тыс. руб. могут претендовать на поддержку государства.

Кроме того, Министерство труда может ввести «правило нулевого дохода», которое будет способствовать ограничению выплат тем семьям, у которых нет официальных доходов. При этом государство признает объективные причины, при которых человек не может работать, например уход за детьми в многодетной семье или в семье с одним родителем, долгосрочное лечение, уход за ребенком возрастом до 3 лет, отбытие наказания, военная служба, а также безработица.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей от 3 до 7 лет.