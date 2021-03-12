Цена бензина Аи-92 побила исторический рекорд

Стоимость бензина Аи-92 на торгах увеличилась до 55,75 тыс. руб. за тонну, побив исторический максимум мая 2018 года. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Во время торгов, прошедших в пятницу 12 марта, стоимость бензина выросла на 1,71%, а также на 12,33% с начала года.

В мае 2018 года стоимость этой марки бензина поднималась в цене до 55,43 тыс. руб. за тонну.

Ранее были названы регионы России с самым доступным бензином для граждан.