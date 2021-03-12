Минтруд хочет ограничить детские пособия «подозрительно бедным» семьям

Министерство труда РФ предложило ограничить выплаты на детей российским семьям с формально низкими доходами, но существенным семейным имуществом, сообщает «Коммерсантъ».

Данная мера позволит оказывать более адресную помощь малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет, подчеркивает СМИ.

Теперь наличие существенного имущества в семье с формально низкими доходами будет мешать получению выплат. Как уточняет издание, бедной нельзя считать семью, которая владеет несколькими домами с площадью более 40 кв. м на человека. При этом имеют право на выплаты те семьи, у которых в собственности дом, дача, мотоцикл, автомобиль, гараж и сбережения на сумму 200 тыс. руб.

Также Минтруд может ввести «правило нулевого дохода», в рамках которого правительство ограничит выплаты семьям, у которых нет легальных доходов — зарплат, предпринимательских доходов, выплат по договорам, гонораров, пенсий, стипендий.

СМИ дополняет, что Минтруд выступает против пособий тем семьям, в которых люди не получают «белую» зарплату. Они могут обратиться за выплатами только в случае долгого лечения, ухода за ребенком в возрасте до трех лет или за несколькими детьми, военной службы или отбывания наказания, уточняет издание.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей от 3 до 7 лет.