В Минэкономразвития заявили, что фактический курс рубля не соответствует фундаментальному
Карина Казанцева
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Фактический курс рубля не соответствует фундаментальному, в нем уже отражены психологические ограничения и страхи. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, пишет ТАСС.
«Что касается курса и всех прочих вопросов, мне кажется, что в текущий уровень курса все возможные страхи уже заложены. Мы говорили, что фундаментальный уровень курса — он все-таки несколько иной», — сказал Решетников.
По его словам, сравнение цены на нефть и курса российской валюты показывают неравновесную ситуацию.
Ранее Решетников рассказал, что санкции против российского госдолга ударят по Западу.
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