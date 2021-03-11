В Минэкономразвития заявили, что фактический курс рубля не соответствует фундаментальному

Фактический курс рубля не соответствует фундаментальному, в нем уже отражены психологические ограничения и страхи. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, пишет ТАСС.

«Что касается курса и всех прочих вопросов, мне кажется, что в текущий уровень курса все возможные страхи уже заложены. Мы говорили, что фундаментальный уровень курса — он все-таки несколько иной», — сказал Решетников.

По его словам, сравнение цены на нефть и курса российской валюты показывают неравновесную ситуацию.

Ранее Решетников рассказал, что санкции против российского госдолга ударят по Западу.