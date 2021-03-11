Посольство России в Литве в Twitter осудило слова премьер-министра республики Ингриду Шимоните о газопроводе «Северный поток — 2».

«Обратили внимание на безосновательные обвинения премьер-министра Ингриды Шимоните в адрес Москвы в немецкой прессе — на сей раз в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2», — говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что создается впечатление, будто бы риторика против России стала самоцелью, для которой подходят любые поводы.

Шимоните заявляла, что «Северный поток — 2» «неотделим от геополитического влияния Кремля на ЕС».

Ранее стало известно, что США могут ввести дополнительные санкции против «Северного потока — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.