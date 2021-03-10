Путин поручил выяснить, почему не достигнуты показатели по Дальнему Востоку
Карина Казанцева
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Президент России Владимир Путин поручил выяснить, почему не были достигнуты показатели по развитию Дальнего Востока. Об этом пишет ТАСС.
По словам Путина, нельзя забывать о ранее установленных целях.
«Но мы должны объективно все оценивать и понимать, какие наши действия приносят результат, какие не приносят ожидаемых результатов, понимать, почему это происходит», — сказал глава государства.
Ранее стало известно, что власти расширят программу льготных перелетов с Дальнего Востока.
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