Путин поручил выяснить, почему не достигнуты показатели по Дальнему Востоку

Президент России Владимир Путин поручил выяснить, почему не были достигнуты показатели по развитию Дальнего Востока. Об этом пишет ТАСС.

По словам Путина, нельзя забывать о ранее установленных целях.

«Но мы должны объективно все оценивать и понимать, какие наши действия приносят результат, какие не приносят ожидаемых результатов, понимать, почему это происходит», — сказал глава государства.

Ранее стало известно, что власти расширят программу льготных перелетов с Дальнего Востока.