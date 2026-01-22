Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Кадыров рассказал, сколько избирателей проживает в Чечне

Кадыров: более 850 тысяч избирателей насчитывается в Чечне
Telegram-канал Kadyrov_95

Более 850 тысяч избирателей насчитывается в Чечне. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава республики Рамзан Кадыров.

Он напомнил, что в этом году в Чечне пройдут важные избирательные кампании.

По словам Кадырова, он поручил заместителю председателя правительства республики, министру по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву координировать работу всех ведомств в данном направлении.

Глава региона добавил, что существует необходимость оказания полного содействия в организации выборов, обеспечения четкого межведомственного взаимодействия по всем вопросам.

20 января председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала РИА Новости, что в РФ в 2026 году проведут более 2 тысяч избирательных кампаний разного уровня, в том числе выборы высших должностных лиц регионов, выборы депутатов местных парламентов и выборы депутатов Государственной думы.

Ранее Кадыров заявил, что «сыт по горло» властью.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27687787_rnd_2",
    "video_id": "record::7dd6a27f-e3a0-4cf4-8b6c-b22f2b6fd5a4"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+