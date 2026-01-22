В Новокузнецке мать получила условный срок за воспитание сына подзатыльниками

В Новокузнецке женщину осудили на три года условно за систематическое избиение малолетнего сына, обвиняемая отказалась признавать свою вину. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Кемеровской области.

По данным суда, женщина четыре месяца издевалась над малолетним сыном. Она била мальчика по голове и телу, объясняя свои действия непослушанием мальчика и необходимостью «скорректировать» его поведение. Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении новокузнечанки возбудили уголовное дело.

В ходе расследования обвиняемая отказалась признавать свою вину, ребенок был изъят из семьи. Приговором суда женщине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

До этого в Новосибирске отец шестерых детей избил их за открытую банку сгущенки. В мае 2025 года детей, запертых в грязной квартире, обнаружили органы опеки. Братья и сестры находились в детской комнате площадью 12 квадратных метров, дверь в которую была заблокирована металлической балкой.

Ранее мать заставила дочь ползать на коленях около дома и объяснила все стрессом.