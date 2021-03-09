Правительство РФ расширило возможности досрочного выхода на пенсию

Правительство Российской Федерации расширило возможности для досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, летчиков, пожарных и некоторых других категорий работников. Сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Право на получение досрочной пенсии зависит от возраста, стажа, профессии, пенсионных коэффициентов и количества детей. На данный момент, в законе значатся более 30 таких категорий граждан, говорится в сообщении.

Теперь в стаж будут включены периоды обучения и дополнительного профобразования. Главным условием в пресс-службе назвали сохранение рабочих мест и зарплаты для сотрудников, а также отчисления работодателями взносов в обязательное пенсионное страхование.

Данное постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Ранее сенаторы и представители Минтруда РФ начали обсуждать включение срочной службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.