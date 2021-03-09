В Минпромторге заявили, что дефицита продуктов в России не будет

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в России не будет дефицита продуктов питания и рост цен на них будет находиться в пределах прогнозной инфляции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По прогнозам Минсельхоза, насколько я знаю, у нас опять хорошие планы на урожай этого года. Я уверен, что никакого дефицита по продуктам питания не будет», — сказал Евтухов.

При этом замминистра подчеркнул, что для отдельных товаров есть факторы, приводящие к подорожанию.

«Там рост цен может быть выше инфляции. По другим товарам — значительно ниже. Мы будем объективно рассматривать предпосылки для такого роста цен, и мы так сейчас и делаем», — сказал Евтухов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в целом ситуацию с ценами на продукты в России удается удерживать под контролем.