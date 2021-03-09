В стаж для выхода на пенсию включили повышение квалификации врачей и учителей

В расчет трудового стажа учителей, врачей, летчиков, пожарных, спасателей и других категорий работников будут включаться периоды обучения для повышения квалификации. Нововведение поможет выходить на пенсию досрочно, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В пресс-службе уточнили, что главное условие учета периодов обучения — сохранение за сотрудниками рабочих мест и зарплаты. Также во время учебы сотрудника работодатель должен отчислять за него взносы на обязательное пенсионное страхование.

Такой порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости. Особенно актуальным он будет для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации — работников в сфере образования и здравоохранения, уточнили в кабмине.

Ранее сенаторы и представители Минтруда РФ начали обсуждать включение срочной службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.