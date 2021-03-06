Число выпущенных банковских карт в России достигло рекорда

В России по итогам четвертого квартала 2020 года количество выпущенных банковских карт впервые превысило 300 миллионов единиц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦБ.

Так, в октябре-декабре российские банки нарастили число выпущенного «пластика» на 2,7% — до 301,1 миллиона. Так, за четвертый квартал было выпущено 8 миллионов карт. Также в это время продолжился рост количества банковских карт в использовании, увеличившись на 4% — до исторического максимума в 209,5 миллиона единиц.

В целом за 2020 год количество выпущенных карт выросло на 19,2 миллиона (6,8%), а число используемых — на 12,5 миллиона (6,4%).

По словам главы Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, высокие темпы эмиссии связаны с тем, что россияне начали возвращаться к нормальной жизни, в том числе оформлять карты для получения пенсий и стипендий. Второй причиной может быть то, что в 2020 году был нарушен нормальный цикл истечения срока действия карт: некоторые банки продолжали обслуживать формально просроченные карты.

Ранее сообщалось, что россиянам стали вдвое реже выдавать кредитные карты.