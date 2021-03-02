Индекс «свободных денег» у россиян показал рекордный рост за все время наблюдения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».

Показатели индекса отражают возможность населения накапливать средства или тратить их на крупные покупки, например жилье, автомобили или технику.

Согласно представленным данным, ИСД поднялся на 82% в январе 2021 года в сравнении с декабрем 2020 года.

По мнению экспертом, такая тенденция связана со снижением расходов населения после предновогоднего потребительского ажиотажа.

Исполнительный директор «Ромир» и Mile Group Инна Караева добавила, что в 2020 году россияне растягивали траты на покупки на весь год, а не только на последний месяц года.

Кроме того, эксперты отмечают, что у граждан России образование свободных денег также произошло в период неопределенности из-за пандемии коронавируса и скачка инфляции.