Правила получения пособий на детей изменились в России

Выдача пособий на детей до трех лет без заявлений отменяется с 1 марта, сообщает РИА «Новости».

Право на пособие имеют семьи со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов в регионе, ранее процедура получения выплат была автоматической из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

С 1 марта для продления льготы необходимо лично подавать пакет документов в компетентные органы по достижении ребенком одно- или двухлетнего возраста. По закону, переоформление пособий должно проводиться ежегодно после каждого дня рождения ребенка.

Кроме того, семьям, получающим выплаты, нужно будет информировать органы социальной защиты и Пенсионный фонд России (ПФР) о смене места жительства и обстоятельствах, являющихся основаниями для прекращение выплат.

Ранее российское правительство проиндексировало федеральные социальные пособия.