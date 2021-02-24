Рубль заметно растет к доллару и евро

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Кирилл Каллиников/РАИ «Новости»

Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи.

Курс доллара опускался на 31 копейку, до 73,99 рубля.

Евро снижался на 41 копейку, до 89,95 рубля.

Ранее экономист рассказал, что вернет доллар к курсу в 30 рублей