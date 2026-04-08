Глава МИД Украины призвал США «проявить решительность» против Москвы

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поприветствовал перемирие между США и Ираном, призвав Вашингтон проявить решительность и «заставить» Москву остановить конфликт с Киевом. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Решительность Америки работает. Мы считаем, что настало время проявить достаточную решительность, чтобы заставить Москву прекратить огонь и прекратить войну против Украины», — написал Сибига.

До этого президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Он отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив. При этом Трамп заявил о выполнении всех целей военной операции против Ирана. В Белом доме сказали, что Израиль присоединится к прекращению огня.

В свою очередь Верховный совет национальной безопасности Ирана заявил, что США потерпели неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение в войне. По данным совета, соглашение о двухнедельном перемирии с США предусматривает вывод американских войск со всех баз на Ближнем Востоке, отмену всех санкций, размораживание иранских активов за рубежом, а также выплату компенсации Ирану. Тегеран же обеспечит безопасность судоходства по Ормузскому проливу.

Ранее в офисе Зеленского признали, что война в Иране «не на пользу Украине».