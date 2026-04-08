Россиянин украл из пункта выдачи пять ноутбуков, подменив их на старые носки

В Саратовской области полиция задержала 18-летнего сотрудника пункта выдачи заказов, подозреваемого в краже ноутбуков. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратился представитель пункта выдачи заказа маркетплейса. Он сообщил о пропаже пяти ноутбуков, стоимостью более 200 тысяч рублей. Выяснилось, что кражу совершил 18-летний сотрудник этого же пункта.

Юноша намеренно устроился в ПВЗ на работу, через свой аккаунт заказывал технику, а после получения оформлял возврат из-за «несоответствия товара». На склад он отправлял коробки, в которые вместо ноутбуков клал свои старые носки, белье и ненужную посуду. Возбуждено уголовное дело о краже.

До этого в Саратове сотрудница маркетплейса воровала товары и сдавала их в комиссионку. Женщина оформляла покупки и забирала их, не оплачивая. Среди похищенного — золотые браслеты, мужская золотая цепочка, планшет и зимняя куртка. Товары она сдавала в комиссионные магазины, а вырученные деньги тратила на себя. Представитель пункта выдачи обнаружил недостачу и обратился в полицию

Ранее трое подростков с пистолетом ограбили магазин и пункт выдачи в Петербурге.