Жена награжденного Путиным Героя России рассказала о его исчезновении

Жена пропавшего Героя России Асылханова заявила, что в ему никто не угрожал

Супруга Героя России Алексея Асылханова Валерия рассказала ТАСС, что в адрес ее мужа не поступали угрозы перед его исчезновением.

Женщина рассказала, что ее муж всегда был позитивным, и в последнее время не конфликтовал с кем-либо.

«В последнее время обострений никаких не было. Годовщину свадьбы планировали просто 5 апреля отметить, вместе посидеть», — рассказала Валерия Асылханова.

Поиски Героя России ведутся уже пятые сутки. Молодой человек ушел из дома в городе Югре 3 апреля и не вернулся. На вид ему 20–25 лет, рост 175 сантиметров, темные волосы и карие глаза. Среди особых примет: протез на правой ноге. В связи со случившимся жителей Кемеровской области просят сообщать в полицию любую информацию о местонахождении 23-летнего Асылханова. Людям пообещали обеспечить анонимность.

Жена Асылханова в беседе с aif.ru рассказала, что 3 апреля примерно в 16:00 супруг начал собираться на работу. Однако до работы он так и не дошел — там сказали, что в этот день Асылханов не появлялся. Жена участника СВО рассказала, что обзвонила всех друзей и знакомых, но безрезультатно: никто не видел Алексея.

За время участия в СВО рядовой Асылханов уничтожил 15 танков, 50 бронемашин противника и большое число украинских бойцов. После ранения молодой человек вернулся в Кузбасс и стал педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.

