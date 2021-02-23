Axios: Байдена обвиняют в бездействии по «Северному потоку – 2»

Противники строительства российского газопровода «Северный поток – 2» в странах Европы обеспокоены бездействием президента США Джо Байдена по данному вопросу, сообщает Axios.

«Противники России в Центральной и Восточной Европе обеспокоены, что президент Байден не готов бороться изо всех сил, чтобы остановить строительство газопровода», – указано в сообщении.

Как заявил порталу источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, украинская сторона «немного разочарована» тем, что Байден в ходе Мюнхенской конференции не пообещал использовать все доступные инструменты для остановки строительства.

Ранее власти США ввели санкции против судна-трубоукладчика «Фортуна», занятого в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.