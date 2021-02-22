Великобритания возобновит авиасообщение для туристов не ранее 17 мая

Великобритания возобновит авиасообщение с другими странами не ранее 17 мая. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правительство страны.

Об этом говорится в представленном правительством страны в понедельник плане поэтапной отмены ограничений, вызванных пандемией COVID-19.

Согласно сообщению, рабочая группа при правительстве к 12 апреля «представит отчет с рекомендациями, направленными на то, чтобы как можно скорее вернуться к международным поездкам, контролируя при этом риски, связанные с завозными случаями заболевания и вариантами, вызывающими озабоченность».

Отмечается, что после этого правительство примет решение об открытии границ. Но это произойдет не ранее 17 мая.