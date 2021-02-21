В Германии запросили немедленное разрешение на строительство «Северного потока — 2»

Оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG подала в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) заявку на немедленное разрешение на строительство газопровода в водах Германии. Об этом сообщает радиостанция NDR.

Время принятия решения по заявке оператора остается неизвестным. В ведомстве подтвердили, что получили запрос.

Ранее сообщалось, что разрешение на продолжение строительства «Северного потока — 2» временно не имеет своей силы. К этому привело недовольство немецких экологических организаций — Deutsche Umwelthilfe и Союза защиты природы — которые выразили протест в связи с выдачей такого документа оператору российского проекта. Они заявили, что ведомство, которое выдавало разрешение не учло аргументы, касающиеся охраны окружающей среды и климата.