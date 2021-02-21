Парикмахер из Германии продал на аукционе первую запись на стрижку после локдауна за 422 евро

В Германии парикмахер из города Байройт Андреас Нуйсль выставил на аукцион на платформе eBay первую запись на услугу по стрижке после локдауна. Об этом сообщает агентство DPA.

Лот получил название «Первая после 10 недель локдауна запись на стрижку в 08:00 1 марта 2021 года».

Стартовая цена услуги составляла 288 евро. В ходе торгов, которые продолжались с 12 по 20 февраля включительно стоимость лота поднялась до 422 евро. Покупателем записи на стрижку стал 43-летний мужчина.

Кроме того, парикмахер собрал 1 310 евро, которые планирует направить на помощь детям.

Ранее власти Германии приняли решение о продлении локдауна до 7 марта.