Стоимость биткоина впервые превысила $57 тысяч

Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум, свидетельствуют данные Coindesk.

По состоянию на 15.32 мск криптовалюта выросла до $57 123.

Ранее стоимость биткоина поднималась максимум до $56,3 тыс.

Биткоин резко пришел в движение во второй половине декабря 2020 года. 16 декабря криптовалюта обновила исторический максимум в $20 тыс., державшийся с 2017 года. С тех пор она активно растет.