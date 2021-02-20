Минфин предложил распространить льготную ипотеку на частные дома

Министерство финансов РФ подготовило проект о строительстве частных домов по программе «Семейная ипотека» под 6% годовых, сообщает ТАСС.

В программу предложено внести изменения по ипотечным кредитам, которые выдаются на приобретение земли под строительство жилых домов или частного дома на уже имеющемся участке.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев добавил, что расширение программы должно помочь большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия.

«Кроме того, снижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство придаст новый импульс этому направлению», — сказал Моисеев.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала распространить программы льготных ипотечных кредитов на вторичное жилье.