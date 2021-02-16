Песков сообщил об отсутствии решения о продлении льготной ипотеки

Решение о продлении программы льготной ипотеки на данный момент не принято, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в ЦБ выступили против продления льготной ипотеки под 6,5% во всех регионах. Глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова заявляла, что необходимо завершить льготную программу ипотечного кредитования, «чтобы не приводить к избыточным рискам».

После этого президент России Владимир Путин поручил правительству проработать снижение ставки по льготной ипотеке в России.

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