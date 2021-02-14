Минтранс готов подписать соглашение о перевалке в портах РФ нефтепродуктов из Белоруссии

Минтранс России выразил готовность подписать соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в российских портах. Об этом сообщил глава ведомства Виталий Савельев, передает ТАСС.

«Мы сейчас договорились с белорусскими коллегами, провели совещание. Сейчас будут грузы из Белоруссии, нефтепродукты, из портов Прибалтики перенаправлены в российский порт Усть-Луга. Мы готовы подписать с белорусской стороной, сейчас ждем со стороны Белоруссии готовность», — сказал он.

Ранее Белоруссия решила переориентировать свои экспортные грузы, в первую очередь нефтепродукты, из литовского порта Клайпеда в российский порт Усть-Луга. Стоимость перевалки через Россию обойдется белорусам дороже, но это политическое решение: фактически Россия и Белоруссия вводят экономические санкции против Литвы, отмечают эксперты.